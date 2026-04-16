Субботник «Мы за чистоту» откроется в Можайске с поддержкой РЭО

18 апреля стартует всероссийская акция «Мы за чистоту». Мероприятия пройдут по всей стране вплоть до 3 мая. Главный субботник состоится в подмосковном Можайске при поддержке Российского экологического оператора.

Центром мероприятия станет мемориальное пространство у крепости Можайского кремля — братская могила, связанная с подвигом советских солдат времен Великой Отечественной войны. В акции примут участие волонтеры, экологические активисты, общественные лидеры и местные жители.

Руководитель движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что акция стартует именно в Можайске неслучайно. Одновременно субботники начнутся по всей стране — от западных границ до дальневосточных окраин. Это символизирует единство народа России, и организаторы надеются, что инициативу поддержат тысячи людей даже из самых отдаленных районов страны.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что субботники — это не просто уборка территорий, а эффективный инструмент формирования экологической культуры. Подобные мероприятия сплачивают людей и наглядно показывают, что забота о природе начинается с небольших личных действий. Организация активно поддерживает любые инициативы, вовлекающие население в экологическую деятельность и делающие участие легким и привлекательным.

Присоединиться к акции может любой желающий — достаточно предварительно зарегистрироваться. Всех участников ждут волонтерские часы и поощрения в виде экобалллов.