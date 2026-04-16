Специалист ГКУ МО «Мособлпожспас» провел урок безопасности в школе Москвы

Урок провели для восьмиклассников на базе школьного музея истории пожарно-спасательной службы. В его рамках специалист рассказал о своей профессии и напомнил о правилах безопасного поведения на водоемах и в зонах отдыха.

Так, спасатель подчеркнул, что купаться в необорудованных местах опасно и запрещено. Он также рассказал, как средства используются при спасении людей на воде. Кроме того, он продемонстрировал детям, как проводится сердечно-легочная реанимация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовится к прохождению пожароопасного периода.