Специалист ГКУ МО «Мособлпожспас» провел урок безопасности в школе Москвы
Подмосковный спасатель провел урок безопасности для школьников столицы
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Подмосковный спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Максимов провел урок безопасности для школьников столицы. Занятие прошло в 149-й школе имени Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова.
Урок провели для восьмиклассников на базе школьного музея истории пожарно-спасательной службы. В его рамках специалист рассказал о своей профессии и напомнил о правилах безопасного поведения на водоемах и в зонах отдыха.
Так, спасатель подчеркнул, что купаться в необорудованных местах опасно и запрещено. Он также рассказал, как средства используются при спасении людей на воде. Кроме того, он продемонстрировал детям, как проводится сердечно-легочная реанимация.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовится к прохождению пожароопасного периода.