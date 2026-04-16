Четвертый модуль региональной программы «Герои Подмосковья» стартовал в Московской области

Четвертый модуль региональной программы «Герои Подмосковья» для участников специальной военной операции стартовал в Московской области. Он проводится на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Годовая программа включала в себя четыре очных модуля и межмодульное дистанционное обучение, а также стажировки под руководством наставников. Три модуля прошли в сентябре и декабре 2025 года, а также в феврале 2026 года. Четвертый модуль является заключительным. Его тема: «Современные технологии управления».

В рамках обучения участники погрузились в практическую деятельность органов государственной власти и местного самоуправления и разработали собственные проекты. Их они будут защищать перед комиссией, в состав которой входят преподаватели ВШГУ «РАНХиГС».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о третьем модуле обучения по данной программе.