Телеведущая Виктория Боня расчувствовалась после того, как ее обращение увидели в Кремле

Блоге и телеведущая Виктория Боня неожиданно для многих записала 18-минутное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором подняла сразу несколько острых социальных и экологических проблем, волнующих ее и, как она считает, многих граждан страны, сообщает The Voice.

В своем видео Боня затронула тему разрушительного наводнения в Дагестане, экологическую катастрофу в Анапе, которая уже долгое время не находит решения, а также выразила возмущение поправками в законодательство, которые, по ее мнению, фактически разрешают охоту на краснокнижных животных.

Кроме того, блогер упомянула массовое уничтожение домашнего скота в Новосибирской области, которое, по ее словам, остается без должного внимания властей, и высказалась о блокировке социальных сетей, что тоже, по ее мнению, вызывает серьезные вопросы.

Обращение Бони, безусловно, привлекло внимание, и даже Кремль не оставил его без ответа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации ознакомились с видео, и по всем затронутым проблемам ведется работа.

Сама Виктория, узнав о реакции Кремля, не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Спасибо, любимые! Я не знаю, чем мне все это обернется. Я не знаю, что будет со мной. Какая у меня будет судьба, в наше время ничему не удивлюсь. Но я хочу сказать, что оно того стоило! Я бы предала свой русский дух, если бы не озвучила то, что было у меня камнем на душе!», — сказала блогер.

При этом модель особо подчеркнула, что просит не приплетать ее к оппозиционным силам, поскольку она не имеет к ним никакого отношения, а просто выразила свою гражданскую позицию.

Ранее Виктория Боня ответила депутату Государственной думы РФ Виталию Милонову, назвавшему ее «дубайской эскортницей».