«Не кладите их в холод»: шеф-повар раскрыл главную ошибку, убивающую вкус помидоров

Вы покупаете упругие красные помидоры, несете их домой, кладете в холодильник, а через день они становятся безвкусной ватой. Шеф-повар Фернандо Каналес Эчанобе раскрыл причину. Об этом сообщает El Confidencial.

Проблема не в качестве овоща, а в ваших руках. Точнее, в вашем холодильнике. По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что помидоры нужно хранить при низкой температуре. Это убивает их вкус и текстуру. Холод разрушает ароматические молекулы, делает мякоть мучнистой.

Вместо сочного, сладкого вкуса вы получаете безликую массу. Эчанобе советует держать помидоры при комнатной температуре, например, в фруктовой вазе. Идеальный вариант — покупать столько, сколько вы съедите за раз, и не хранить их вообще.

