Пять домов добавили в программу: в Наро-Фоминском округе переселение набирает обороты

В Наро-Фоминском округе программа переселения из аварийного жилья продолжает расширяться. С 2026 года в нее включили еще пять домов. Теперь работа ведется уже по 31 адресу на территории муниципалитета.

Новые адреса в списке: в Наро-Фоминске — дома № 25, 27 и 29 на Московской улице, в Верее — дом № 44 на Красной улице, в деревне Симбухово — дом № 21 на Дороховской улице. Жителям этих зданий предстоит переезд.

Чтобы разъяснить все нюансы, заместитель главы округа Андрей Ковалько провел личную встречу с людьми. Он подробно рассказал о государственной программе, условиях переселения и доступных вариантах.

У жителей есть три пути. Первый — жилищный сертификат, который позволяет купить квартиру у застройщика. Второй — выкупная стоимость, то есть деньги за изымаемое жилье. Третий — предоставление нового помещения на замену старого. Какой вариант подходит, зависит от формы собственности на текущее жилье.

Важное ограничение: приобрести квартиру по сертификату можно только на территории Московской области и только напрямую у застройщика. Рынок вторичного жилья для такой схемы закрыт.

Власти призывают жителей не затягивать с решением. Чем быстрее определиться с вариантом и оформить документы, тем больше возможностей удастся использовать. Такие встречи помогают людям сориентироваться и задать все волнующие вопросы напрямую ответственным лицам.