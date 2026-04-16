Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, который случайно выпил перекись водорода

В учреждение на скорой доставили жителя, который по ошибке выпил перекись водорода высокой концентрации – 33%. Такой раствор обычно используется при обслуживании бассейнов.

Мужчина рассказал, что выпил жидкость случайно и сделал всего один глоток. Однако он сразу понял, что это опасно, и вызвал скорую.

Пациента госпитализировали в реанимационное отделение. Ему провели гастроскопию, которая выявила следы химического ожога в пищеводе и желудке. Врачи также держали на контроле функцию почек. Через несколько дней пациента перевели в хирургическое отделение. Там ему провели инфузионную, антисекреторную, антацидную терапии. После лечения он пошел на поправку. На данный момент он выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ИИ-проектах в сфере здравоохранения региона.