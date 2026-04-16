«6 млн рублей за видео без штанов»: суд отказал юрсервису в иске к телеведущему Дмитрию Диброву

Известный телеведущий Дмитрий Дибров, который в последнее время часто оказывался в центре скандалов из-за своей личной жизни, на этот раз может вздохнуть спокойно — суд принял решение в его пользу, отклонив иск самарского юридического сервиса, требовавшего с журналиста 6 млн рублей за ущерб репутации, сообщает Super.ru со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

Этот сервис, как выяснилось, ранее рекламировал сам Дибров, и его представители посчитали, что скандальное видео, разошедшееся по интернету, на котором ведущий предстал без штанов в компании незнакомки, нанесло урон их деловой репутации, и потребовали компенсации.

Однако судья, изучив все обстоятельства дела, не нашел оснований для удовлетворения иска, и Дибров, таким образом, одержал победу. Добровинский с присущим ему чувством юмора отметил, что у Диброва есть надежный щит в виде его адвокатского бюро, и поздравил телеведущего с успешным исходом дела.

Напомним, что скандальное видео, о котором идет речь, разошлось по Сети после того, как Дмитрий Дибров объявил о разводе со своей супругой Полиной Дибровой. Журналиста застали на улице в компании незнакомки. На кадрах, попавших в интернет, было отчетливо видно, что штаны ведущего расстегнуты.

Ранее бывшая жена телеведущего Полина Диброва объяснила, почему не хочет менять фамилию.