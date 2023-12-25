Кинокритик Двоеглазов дал оценку современным ремейкам советских комедий

По словам кинокритика Алексея Двоеглазова, повредить классике советского кинематографа уже никто не в состоянии. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что создатели ремейков могут лишь нанести вред своей репутации при создании плохого ремейка.

По мнению эксперта, удачными можно назвать ремейки фильмов «В джазе только девушки» или «Лицо с шрамом», однако бессмертные комедии Гайдая и Рязанова явно не удались.

Он уточнил, что они выглядят по типу «Старых песен о главном», но это было не полноценным фильмом, а новогодним представлением.