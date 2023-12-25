Кинокритик Двоеглазов дал оценку современным ремейкам советских комедий
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По словам кинокритика Алексея Двоеглазова, повредить классике советского кинематографа уже никто не в состоянии. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что создатели ремейков могут лишь нанести вред своей репутации при создании плохого ремейка.
По мнению эксперта, удачными можно назвать ремейки фильмов «В джазе только девушки» или «Лицо с шрамом», однако бессмертные комедии Гайдая и Рязанова явно не удались.
Он уточнил, что они выглядят по типу «Старых песен о главном», но это было не полноценным фильмом, а новогодним представлением.