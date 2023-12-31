Кинокритик Шнейдеров рекомендует на новогодних каникулах посетить театр вместо кино

Сложно россиянину представить себе новогодние праздники без фильмов «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Чародеи» и прочих. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, киноиндустрия с советских времен сильно изменилась, и на данный момент новогодние каникулы используются прежде всего для извлечения прибыли крупными кинокомпаниями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.