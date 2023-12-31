Кинокритик Шнейдеров рекомендует на новогодних каникулах посетить театр вместо кино
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Сложно россиянину представить себе новогодние праздники без фильмов «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Чародеи» и прочих. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, киноиндустрия с советских времен сильно изменилась, и на данный момент новогодние каникулы используются прежде всего для извлечения прибыли крупными кинокомпаниями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что этому способствуют семейные походы в кино из-за желания посетить крупные торговые центры.
По мнению эксперта, современное кино стало одноразовым, поэтому лучше посетить театральные постановки.