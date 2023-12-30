Кинорежиссер Кеосаян оценил последствия «голой» вечеринки Ивлеевой

По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, реакция на скандальную вечеринку, которая была устроена блогером Настей Ивлеевой, свидетельствует о том, насколько изменилось российское общество, народ заставил прислушаться к собственному мнению. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что вопрос в неуместности такого рода вечеринки в наше время является показательной истории.

По мнению продюсера, критическая масса неприятия этого не позволила соскочить «с трамвая» – не потерять в деньгах, эфирах – самым ярким посетителям данной вечеринки.

Он считает, что участники вечеринки весьма об этом жалеют.