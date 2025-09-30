Кирилл Капризов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира

Соглашение рассчитано на восемь лет и начнет действовать с сезона-2026/27. Ежегодная зарплата Капризова составит $17 млн.

Таким образом, россиянин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира. При этом его зарплата сразу на $3 млн превысила кэпхит нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, который получал больше всех до нового контракта Капризова.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Генменеджер клуба Билл Герин ранее заявлял, что «Уайлд» будет готов удовлетворить любые запросы своего лучшего игрока.