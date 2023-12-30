Киркоров в спешке заплатил свыше 10 млн налогов после «голой вечеринки» Ивлеевой

Народный артист РФ Филипп Киркоров в спешке погасил налоговую задолженность в размере более 12 млн рублей, возникшей из-за скандальной «голой вечеринки» блогера организованной Анастасией Ивлеевой десять дней назад. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Отмечается, что это были неоплаченные налоги на недвижимость, транспорт, землю и упрощенную систему налогообложения.

Добавляется, что в собственности у певца имеются 13 объектов недвижимости, девять земельных участков и семь транспортных средств.

Напомним, что эта вечеринка вызвала общественный гнев, вследствие которой ее участников стали вырезать из эфира телевизионных программ и отменять их сольные концерты.