Бешенство в Европе: Дмитриев раскрыл реакцию на диалог России и США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что любые позитивные сдвиги в отношениях Москвы и Вашингтона вызывают бешенство у европейских противников диалога. Об этом сообщает Первый канал.

Дмитриев, курирующий инвестиционно-экономическое сотрудничество с зарубежными странами и возглавляющий РФПИ, в комментарии Первому каналу не стал сдерживать эмоций. По его словам, с самого начала контактов Москвы и Вашингтона находятся силы, которые пытаются помешать диалогу и сорвать его. Особенно это раздражает европейских противников сближения. Любые позитивные движения между Россией и США вызывают просто бешенство в Европе у врагов нормального, хорошего, позитивного диалога между странами.

Чиновник напомнил, что президент США Дональд Трамп дал четко понять: его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — доверенные лица, комфортные России.

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