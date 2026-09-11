Онколог перечислил самые смертоносные повседневные привычки

Хирург и онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский в интервью « Ленте.ру » заявил, что до 40 процентов всех случаев рака в мире связаны с предотвратимыми причинами. По словам специалиста, корректировка образа жизни способна существенно снизить риск развития злокачественных новообразований, а три наиболее опасные повседневные привычки требуют немедленного отказа.

К числу главных факторов риска врач отнес курение табака. Он напомнил, что табачный дым содержит 43 известных канцерогена, а согласно данным Всемирной организации здравоохранения, эта привычка повышает вероятность развития 12 форм рака. Второй значимой причиной онколог назвал неправильное питание, которое, по статистике, провоцирует до 35 процентов случаев заболевания. Регулярное употребление переработанного красного мяса — колбас, сосисок, бекона — а также продуктов с избытком соли, сахара и консервантов повышает риск рака желудка, толстого кишечника и поджелудочной железы.

Третьей смертоносной привычкой специалист назвал чрезмерное ультрафиолетовое облучение. Длительное пребывание на солнце в период с 10 до 16 часов и частое посещение солярия, по словам Колосовского, являются частой причиной меланомы и других форм рака кожи. Врач подчеркнул, что отказ от этих привычек или их существенное ограничение — наиболее эффективный и доступный способ профилактики онкологических заболеваний, не требующий значительных финансовых затрат.

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