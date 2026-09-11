Путин заявил о попытках Запада «дожать» Россию
ТАСС: Путин назвал события на Украине частью давления на Россию
Запад на протяжении длительного времени пытался усилить давление на Россию, используя различные инструменты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопросы безопасности, пишет ТАСС.
По словам главы государства, ранее для этих целей использовались террористические и сепаратистские группировки на Кавказе. Впоследствии, отметил Путин, инструменты давления изменились, а сейчас, по его оценке, они связаны с действиями украинских властей.
Президент подчеркнул, что подобная политика, направленная на усиление давления на Россию, продолжается.
Ранее Дмитриев заявил о бешенстве Европы от диалога России и США.