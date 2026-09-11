Запад на протяжении длительного времени пытался усилить давление на Россию, используя различные инструменты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопросы безопасности, пишет ТАСС .

По словам главы государства, ранее для этих целей использовались террористические и сепаратистские группировки на Кавказе. Впоследствии, отметил Путин, инструменты давления изменились, а сейчас, по его оценке, они связаны с действиями украинских властей.

Президент подчеркнул, что подобная политика, направленная на усиление давления на Россию, продолжается.

Ранее Дмитриев заявил о бешенстве Европы от диалога России и США.