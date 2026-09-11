В России вырос интерес к ЭКО на фоне позднего планирования детей

Более позднее планирование рождения детей стало одной из причин роста востребованности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) среди россиян. Об этом 360.ru рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP («Мать и дитя») Мария Милютина.

По словам специалиста, в последние годы увеличился как возраст первых родов, так и период, когда пары начинают задумываться о беременности. С возрастом женщины вероятность столкнуться с трудностями при естественном зачатии возрастает, что в некоторых случаях приводит к обращению за помощью к специалистам по репродуктивному здоровью.

Еще одним фактором Милютина назвала изменения в семейной жизни. После развода люди могут вступать в новый брак уже в зрелом возрасте и планировать общего ребенка. При этом возраст партнеров способен создавать дополнительные сложности с зачатием, из-за чего пары рассматривают вспомогательные репродуктивные технологии.

Ранее стало известно, что добавка для мышц неожиданно прокачала память.