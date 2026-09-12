Путин: Запад после распада СССР почувствовал себя всесильным

Глобалистские силы на Западе после окончания холодной войны и распада СССР почувствовали себя находящимися на вершине мировой системы, что привело к накоплению политических ошибок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС .

По словам главы государства, ошибки свойственны всем странам, включая Россию. Однако, как отметил Путин, после завершения противостояния двух систем западные элиты, по его оценке, решили, что получили практически неограниченные возможности и могут действовать без серьезных последствий.

Президент считает, что такое восприятие стало одной из причин последовательного увеличения просчетов западной политики. По его оценке, допущенные ошибки со временем начали накапливаться подобно снежному кому.

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