Умер конструктор комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров

На 94-м году жизни умер инженер-конструктор космической техники, космонавт-испытатель и ведущий конструктор комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров. Об этом сообщила его супруга, пишет « Российская газета ».

Бугров родился 18 января 1933 года в Москве. После окончания Московского авиационного института работал в ОКБ-301 (ныне НПО Лавочкина), а с 1961 года — в ОКБ-1, нынешней РКК «Энергия». Он участвовал в разработке ракеты «Буря», комплекса «Даль», проектов межпланетных кораблей для полетов к Венере и Марсу, а также лунной техники.

В 1967 году специалист проходил подготовку как кандидат в космонавты по лунной программе и испытывал скафандр «Кречет-94». Позднее Бугров стал одним из ведущих конструкторов «Энергии-Бурана».

15 ноября 1988 года «Буран» совершил единственный космический полет. Корабль дважды облетел Землю в автоматическом режиме и самостоятельно приземлился на Байконуре. Работы по программе были приостановлены в 1990 году, а в 1993-м проект закрыли.

После выхода на пенсию Бугров основал фирму «Одиссей» и участвовал в создании первой в России океанской гоночной яхты. В 2018 году он называл «Буран» самым сложным из созданных к тому времени космических комплексов.

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