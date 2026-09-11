В польском Бытоме демонтировали обелиск на участке кладбища советских воинов и военнопленных, не уведомив российскую сторону. Посольство РФ заявило протест и потребовало восстановить памятник. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным диппредставительства, шестиметровый бетонный четырехгранный обелиск в виде часовни, установленный на коммунальном кладбище в Силезском воеводстве, снесли 4 сентября. На этом участке захоронены более шести тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Снесенный обелиск был включен в «Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша», изданный в 2003 году.

Посольство России в назвало происходящее кощунственной «войной с памятниками» и наглядным примером политики польских властей по фальсификации истории. В диппредставительстве подчеркнули, что демонтаж нарушает двустороннее соглашение от 1994 года, которое предусматривает сохранность мест захоронений, надгробий, памятников и мемориальных сооружений. Российская сторона направила польским властям протест и потребовала немедленно привести памятник в надлежащее состояние.

Ранее стало известно, что Япония переписывает историю: Токио потребовал убрать хризантему с мемориала в Хабаровске.