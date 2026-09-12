Раскрыта опасность таяния вечной мерзлоты

Оттаивание вечной мерзлоты сопровождается выбросами не только метана, но и углекислого газа, причем CO₂ может представлять более долгосрочную климатическую угрозу. Об этом в пресс-центре НСН заявил кандидат физико-математических наук, сотрудник Уральского федерального университета Константин Грибанов.

По словам ученого, многолетние наблюдения на Ямале показывают увеличение глубины сезонного протаивания мерзлоты на отдельных участках: примерно с 0,5 до более чем 2 м.

Грибанов отметил, что при оттаивании органических остатков активизируются микроорганизмы, в результате чего выделяются оба газа. При этом метан постепенно выводится из атмосферы, тогда как углекислый газ может сохраняться значительно дольше, а его поглощение происходит преимущественно у поверхности Земли.

По оценке специалиста, именно накопление CO₂ в долгосрочной перспективе может оказаться более серьезным фактором климатических изменений.

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