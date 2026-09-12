Связь 5G запустили в 16 городах России

Коммерческие сети мобильной связи пятого поколения заработали в 16 городах России, доступ к 5G получили около 10 млн человек. Об этом сообщило Минцифры РФ, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

На первом этапе технологию запустили, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре и других крупных городах. В трех первых городах 5G доступен у всех четырех крупнейших операторов.

В ближайшее время воспользоваться сервисами смогут владельцы Android-устройств. Возможность подключения 5G на iPhone будет зависеть от решения Apple.

Минцифры отметило, что мобильный интернет-трафик за шесть лет вырос более чем втрое. Развитие 5G предполагает постепенное расширение покрытия: до конца 2026 года технологию планируют внедрить еще в 50 городах.

Первоначально сети будут работать на уже используемых операторами LTE-частотах, что должно повысить пропускную способность примерно на 20–25%. Дополнительно операторы получили равные полосы частот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц на бесплатной основе.

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