Юрист объяснил, когда банк может запросить документы о происхождении средств

Методические рекомендации Банка России от 20 мая 2026 года № 1-МР не требуют от вкладчиков заранее собирать документы о происхождении накоплений. Об этом « Газете.Ru » сообщил член Общественной палаты РФ, профессор Вадим Виноградов.

Документ адресован банкам и касается усиленного контроля за отдельными операциями. Само наличие крупной суммы на счете не означает автоматической проверки. Право кредитных организаций выяснять источник средств существовало и ранее и предусмотрено законом № 115-ФЗ.

В рекомендациях приведены признаки операций, которые в совокупности могут вызвать дополнительное внимание. Например, речь идет о внесении наличных от 5 млн рублей за 30 дней, если они формируют не менее 70% оборота, с последующим переводом значительной части средств за рубеж. Другой пример — не менее десяти наличных пополнений от 100 тыс. рублей за месяц с последующим быстрым переводом существенной суммы за границу.

При этом критерии не применяются к клиентам, чье финансовое положение и источники доходов уже подтверждены документами. В случае запроса банка происхождение средств можно подтвердить справками о доходах, декларацией 3-НДФЛ, договором продажи имущества, документами о наследстве или банковскими выписками.

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