В Госдуме предложили наказывать врачей за ошибки в зависимости от специализации

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Агентством городских новостей « Москва » допустил введение дифференцированного наказания за врачебные ошибки в зависимости от медицинского направления. Так парламентарий прокомментировал инициативу профсоюза работников здравоохранения РФ о смягчении ответственности для врачей.

По словам депутата, риск неотъемлемо присущ врачебной профессии, однако сегодня медицина развивает не только экстренные направления по спасению жизни, но и рынок коммерческих услуг, где мотивация специалиста может быть финансовой. Именно в этой сфере уголовная ответственность, по мнению Выборного, остается важным инструментом защиты пациентов от злоупотреблений. В связи с этим подходы к ответственности могут различаться в зависимости от конкретного направления медицины.

Парламентарий подчеркнул, что следствие и суд обязаны устанавливать все обстоятельства произошедшего и исключать неправомерное привлечение к ответственности. Соответствующие механизмы защиты, отметил он, уже закреплены в законодательстве и применяются на практике. При этом Выборный не исключил, что поднятый вопрос может стать предметом дополнительного обсуждения с учетом правоприменительной практики, конкретных дел и предложений медицинского сообщества. Он добавил, что любые законодательные изменения требуют серьезной экспертной проработки.

Недавно СМИ сообщили, что председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников предложил вывести врачебные ошибки из-под уголовного преследования, а соответствующие дела рассматривать с обязательным привлечением представителей медицинского сообщества.

Ранее Набиуллина заявила, что зумеры не угрожают российской экономике.