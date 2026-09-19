Команда из Подольска сыграет в четвертьфинале Подмосковной лиги КВН в Жуковском

Во Дворце культуры Жуковского пройдет 1/4 финала Первой Подмосковной лиги КВН, где за выход в следующий этап поборется подольская команда «Это все мое родное».

За путевку в полуфинал, помимо команды из Подольска, поборются еще девять веселых и находчивых коллективов из Московской области, столицы и Твери:

Команды из Подмосковья: «Футурина» (Жуковский), «ПИНТ» (Балашиха) и «Совсем наоборот» (Егорьевск);

Столичные коллективы: «Лапули», «Сильно сказано», «Выходцы», а также «Третий лишний» и «Незамерзайка» из РУДН;

Гости из Твери: команда «Кликбэйт».

Игра пройдет по адресу: г.о. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28 (16+). В августе эта площадка уже принимала Летний кубок региона, а теперь подольским юмористам предстоит доказать свое превосходство в борьбе за полуфинал.

Примечательно, что площадка Дворца культуры становится постоянным центром притяжения для юмористов: в августе здесь уже состоялся Летний кубок КВН Московской области, где за победу боролись 12 сильнейших команд региона.