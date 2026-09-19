«Узбекистан меня предал»: певица Наргиз Закирова отреклась от родной страны

Певица Наргиз Закирова публично заявила, что считает своей настоящей родиной США, а не Узбекистан, где она родилась и выросла. По словам исполнительницы, родная страна и близкие люди ее предали. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкй на канал «Хуже и не скажешь».

Откровениями артистка поделилась в свежем интервью. Наргиз подчеркнула, что ключевой фактор для нее — это принцип взаимности, ведь «родина — это обоюдная любовь». Певица призналась, что поступок родственников и ситуация в Узбекистане поначалу вызвали у нее сильную душевную боль, но со временем она смирилась с происходящим и двигается дальше.

При этом исполнительница добавила, что не держит зла на всех соотечественников и с теплотой относится к множеству прекрасных людей, живущих в Узбекистане.

Скандальный поворот в судьбе артистки тянется уже несколько лет. После громкого разрыва контракта с продюсером Максимом Фадеевым в 2019 году и последующей критики действий российских властей в 2022 году Закирова покинула Россию и вернулась на историческую родину. Позже исполнительнице официально закрыли въезд на территорию РФ сроком на 50 лет.