Врачи нашли в груди Виктории Бони паразитов

Ведущая и блогер Виктория Боня рассказала о необычном диагнозе, который, по ее словам, ей поставили во время обследования в Дубае. Поводом для обращения к врачам стали неприятные ощущения в области груди, пишет The Voice .

46-летняя блогерша сообщила, что сначала обратилась к одному специалисту. После осмотра врач не обнаружил проблем и предположил, что болезненность может быть связана с возрастными изменениями. В ноябре Боне исполнится 47 лет.

Однако на этом обследование не закончилось. По словам телеведущей, следующий врач назвал другую возможную причину неприятных ощущений. Специалист, как утверждает Боня, связал их с паразитами в лимфе.

Блогерша рассказала об этом в социальных сетях и подчеркнула, что считает избавление от паразитов важной частью заботы о здоровье. По ее словам, врач в дубайской клинике также связывал с паразитами усталость, набор веса и некоторые хронические заболевания.

Боня регулярно проходит обследования в Дубае и продолжает следить за своим состоянием. При этом озвученный ею диагноз и его связь с перечисленными симптомами являются утверждением самой Бони и ее врачей; независимого медицинского подтверждения этой информации в представленном сообщении нет.