Смертельная авария в Подмосковье: «Лада» вылетела на встречку и столкнулась с двумя машинами

Смертельная авария произошла вечером 19 сентября под Домодедовом. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент случился примерно в 21:15 на 2-м километре автодороги Востряково — Ловцово. По предварительным данным, за рулем «Лады» был водитель, который допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями «ВАЗ» и «Хендай».

В результате ДТП три человека скончались на месте. Еще двое пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Сейчас сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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