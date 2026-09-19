Человек упал на пути: на одной из веток метро Москвы произошел сбой

В движении поездов на салатовой ветке столичного метро произошел сбой. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram-канале.

По его данным, с 21:54 на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии интервалы движения временно увеличены. Причина — человек на путях. Подробности о том, как он там оказался и другие детали ЧП не афишируются.

Ранее, вечером 18 августа, частичное отключение электроэнергии произошло в Гагаринском районе Москвы и в Хамовниках. Причиной стала авария. Очевидцы рассказывали, что перед отключением на Ленинском проспекте мигал свет и светофоры, после чего электричество пропало полностью. Возникли проблемы и с мобильным интернетом.