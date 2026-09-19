Кредиты умершего родственника: за что придется платить

После смерти родственника близкие часто не знают, остались ли у него кредиты. Пока идут поиски документов, копятся просрочки. Разбираемся, какие долги переходят по наследству, какие сгорают вместе с человеком и как проверить обязательства вместе с « Банки.ру ».

Где искать долги

Проверить кредитную историю можно самостоятельно, если есть персональные данные и доступ к сервисам. Самый надежный путь — открыть наследственное дело у нотариуса: он запросит банки и МФО. Также стоит проверить документы дома, телефон покойного и приложения банков. Но тратить деньги с карты до вступления в наследство нельзя.

Проверьте базу ФССП на исполнительные производства, сайт fedresurs.ru на банкротство и личный кабинет ФНС на налоги.

Что не передается

Долги, связанные с личностью умершего. Текущие алименты на будущее, административные и уголовные штрафы, компенсация морального вреда (если не присуждена при жизни), поручительство.

Что передается

Кредиты, микрозаймы, долги перед физлицами, рассрочки. Если был полис страхования жизни, долг закроет страховая. Коммунальные долги, налоги, накопившаяся задолженность по алиментам и неустойка по ним. Денежные обязательства по решениям суда.

Важно: наследники отвечают по долгам только в пределах стоимости принятого имущества.

Если не согласны

Можно оспорить подозрительные кредиты в суде. Например, если пожилой человек с деменцией перепутал карты. Потребуются медицинские документы и посмертная экспертиза.

Главное

Долги не исчезают, но и не переходят целиком. Платить нужно только в пределах наследства. Личные обязательства — алименты на будущее, штрафы, поручительство — не наследуются.

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