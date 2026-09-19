Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА над Москвой

Вечером 19 сентября силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом в 22:49 сообщил мэр Сергей Собянин. За сутки над столицей сбито 25 дронов, отмечается в блоге главы города.

По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информации о пострадавших не поступало.

В течение дня Собянин несколько раз публиковал сообщения об отражении атак. Суммарно к вечеру 19 сентября уничтожено 25 беспилотников. Отражение налетов продолжается.

До этого сообщалось, что делать, если объявлена угроза беспилотников. Главное — не оставаться на открытом пространстве. Укрыться стоит в капитальном здании, подвале или подземном переходе. Держитесь подальше от окон, не пользуйтесь лифтом и не доставайте телефон без необходимости.

Находясь в машине, лучше ее покинуть и перейти в укрытие. К обломкам сбитых дронов приближаться нельзя — это опасно для жизни.

Спасатели также рекомендуют заранее подготовить «тревожный чемоданчик». В него входят документы, наличные деньги, запас воды и еды, аптечка, средства гигиены и связи. В экстренной ситуации такой набор сэкономит время и поможет действовать быстрее.