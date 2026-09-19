СМИ: новая волна БПЛА движется к Московской области через соседние регионы

Новая группа беспилотников была зафиксирована ночью 19 сентября в центральных регионах России. По данным «Радар ПЛЮС • БПЛА • Мониторинг обстановки 24/7», на который ссылается RuSamara , аппараты двигались через Калужскую и Тульскую области в направлении Московской области.

Информация о перемещении БПЛА появилась в начале первого часа ночи. Как сообщает мониторинговый ресурс, беспилотники проходили через соседние с Подмосковьем регионы транзитом.

За воздушной обстановкой продолжили следить дежурные подразделения. По данным источника, для обнаружения и перехвата беспилотников задействованы средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Перемещение групп аппаратов отслеживается радиолокационными средствами. Оперативные службы регионов, через которые проходит предполагаемый маршрут, координируют действия.

Маршруты через Калужскую и Тульскую области уже фиксировались ранее. Контроль воздушного пространства на подступах к Московской области продолжается в круглосуточном режиме.

Отметим, что Минобороны РФ эту информацию не подтверждали и не комментировали.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили около 16 БПЛА в середине и к вечеру 19 сентября.