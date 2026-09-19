СМИ: новая волна БПЛА движется к Московской области через соседние регионы
RuSamara: волна БПЛА движется к Мособласти через Калужский и Тульский регионы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Новая группа беспилотников была зафиксирована ночью 19 сентября в центральных регионах России. По данным «Радар ПЛЮС • БПЛА • Мониторинг обстановки 24/7», на который ссылается RuSamara, аппараты двигались через Калужскую и Тульскую области в направлении Московской области.
Информация о перемещении БПЛА появилась в начале первого часа ночи. Как сообщает мониторинговый ресурс, беспилотники проходили через соседние с Подмосковьем регионы транзитом.
За воздушной обстановкой продолжили следить дежурные подразделения. По данным источника, для обнаружения и перехвата беспилотников задействованы средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Перемещение групп аппаратов отслеживается радиолокационными средствами. Оперативные службы регионов, через которые проходит предполагаемый маршрут, координируют действия.
Маршруты через Калужскую и Тульскую области уже фиксировались ранее. Контроль воздушного пространства на подступах к Московской области продолжается в круглосуточном режиме.
Отметим, что Минобороны РФ эту информацию не подтверждали и не комментировали.
Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили около 16 БПЛА в середине и к вечеру 19 сентября.