Бундесвер растет: 451 тыс. анкет разослана молодым немцам

В Германии ввели обязательное медицинское освидетельствование для 18-летних. Пройти его должны все молодые люди, даже те, кто не хочет служить. С июля медосмотр уже прошли около тысячи человек, заявивших о нежелании вступать в Бундесвер. Об этом пишет ТАСС .

По данным Минобороны ФРГ, к концу августа разослано более 451 тысячи анкет для постановки на воинский учет. В планах — создать 24 центра для медосвидетельствования возможных рекрутов.

На 31 августа 2026 года в Бундесвере служат около 186,4 тысячи военных. Это примерно на 4 тысячи больше, чем годом ранее.

Новая модель военной службы вступила в силу 1 января 2026 года. Закон обязывает молодых мужчин проходить медосмотр и восстанавливает воинский учет. Набор пока добровольный, но совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету о физической подготовке и готовности служить. Для женщин это дело добровольное.

До этого стало известно, что новая волна БПЛА движется к Московской области через соседние регионы.