Кандидат в мастера спорта впервые проголосовал в Подольске

В Подольске 18-летний спортсмен и активист Тимофей Баженов впервые воспользовался избирательным правом, проголосовав на участке № 1128 в здании школы № 33. Молодой человек решил продолжить семейную традицию активного участия в жизни общества.

Тимофей с пяти лет занимается единоборствами кекусинкай, имеет звание кандидата в мастера спорта и представляет Подольск на всероссийских соревнованиях. Сейчас он учится на третьем курсе Подольского социально-спортивного колледжа и готовится стать преподавателем физической культуры.

Помимо учебы и спорта, юноша более четырех лет занимается волонтерством: организует патриотические спектакли, помогает детям в интернатах, участвует в экологических и образовательных инициативах. Как отметил сам Тимофей, если волонтерство для него — это помощь людям «здесь и сейчас», то участие в выборах — прямое влияние на будущее среды, где предстоит учиться и строить карьеру. Он добавил, что прийти на участок и опустить бюллетень дает сильное чувство участия в жизни страны.

В честь первого в жизни голосования юному избирателю вручили значок «Я проголосовал» с символикой триколора и памтяный подарок. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что пример Тимофея и многих других неравнодушных ребят доказывает: у Подольска надежное будущее.