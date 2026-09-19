ДНР и Чукотка в лидерах: россияне показали высокую явку на второй день выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ назвала явку на выборах депутатов Госдумы по итогам второго дня голосования. К 21:00 мск она составила 44,38%.

В Москве, по данным зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, к 20:00 проголосовали 3,12 млн избирателей — электронными и бумажными бюллетенями.

Голосование идет с 18 по 20 сентября. Россияне выбирают новый состав Госдумы IX созыва, будет распределено 450 депутатских мандатов. Впервые в выборах участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо депутатов, в эти же дни выбирают глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. Общая явка в стране уже превысила 40%.

Динамика явки по часам:

12:05 мск — 31,09%

14:00 мск — 32,58%

15:00 мск — 35,55%

16:00 мск — 38,9%

18:15 мск — 40,01%

20:00 мск — 42,25%

21:00 мск — 44,38%

Самая высокая явка по итогам второго дня зафиксирована в Донецкой Народной Республике — 80,88%. Накануне после закрытия всех участков общая явка в России составляла более 29%.

Рекорды в новых регионах

В Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР явка в первые два дня оказалась рекордной. По данным ЦИК, в Запорожье она составила 72,91%, в Херсонской — 65,63%, в ДНР — 80,88%, в ЛНР — 67,58%. Отметим, что Донбасс впервые участвует в выборах.

Сразу в четырех селах Чукотского автономного округа зафиксирована 100-процентная явка. Это Энурмино, Нутэпэльмен, Ванкарем и Нешкан.

Ранее также обнародовали цифры по явке в Московской области по итогам второго дня голосования. Напомним, что с 18 по 20 сентября в Подмосковье проходит трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы IX созыва, Мособлдумы VIII созыва и местных Советов в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне. Для жителей региона открылось 3 925 избирательных участков — это рекордный показатель среди всех субъектов России.