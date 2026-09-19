От порога до участка: волонтеры помогают проголосовать жителям Химок

В дни голосования на выборах депутатов Госдумы, Мособлдумы и местного Совета в Химках работают специальные волонтерские пункты. Они расположены по пяти адресам в разных микрорайонах округа.

Пункты открыты на улице Чапаева, 7 в Сходне, на Юбилейном проспекте, 67а и улице 9 Мая, 18Б в Новых Химках, на улице Зеленая, 4 в Левобережном и на улице Пролетарская, 25 в Старых Химках.

На избирательных участках работают активисты организации «Волонтеры Подмосковья». Они консультируют жителей по вопросам голосования, помогают пожилым и маломобильным гражданам добраться до места и сориентироваться на участке. При необходимости волонтеры могут встретить человека у дома и сопроводить его.

Один из активистов подчеркнул, что на выборах важен голос каждого, поэтому они готовы помогать тем, у кого возникают трудности. Основная задача — поддержать пожилых людей: встретить у дома, помочь добраться до участка и освоиться на месте.

При этом волонтеры не занимаются выездным голосованием с переносными ящиками — это полномочия членов избирательных комиссий. Заявку на сопровождение жители Подмосковья могут оставить через сервис «Волонтер на выборах» на портале «Госуслуги». Помощь доступна пожилым людям, гражданам с инвалидностью, другим маломобильным жителям, а также родителям с маленькими детьми.

Ранее стало известно, какую явку показали жители Подмосковья на выборах 19 сентября.