Рейд на Бали: сутенера из Украины и его подчиненных россиянок задержали силовики

Иммиграционные власти Индонезии провели скоординированную операцию в туристических зонах Бали. Итог — 13 задержанных иностранцев, подозреваемых в причастности к проституции. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Antara.

В числе попавших под стражу — четыре гражданки России, гражданин Украины и гражданка Казахстана. Как сообщает Antara, украинца считают сутенером. Его виза истекла еще в октябре 2025 года.

В Чангу задержали россиянку, которую подозревают в оказании интимных услуг через мессенджер WhatsApp*. В районе Умалас под стражу попали еще четыре женщины — три россиянки и одна казахстанка. В операции также был задействован район Семиньяк. Всего задержаны 12 женщин и один мужчина, среди них семь гражданок Нигерии, у которых в том числе просрочены визы.

Задержанным грозит депортация с последующим запретом на въезд в Индонезию на пять лет. Не исключено и возбуждение уголовных дел.

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