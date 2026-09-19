Россияне выдохнули: ряд стран Европы отложил запуск системы EES

Цифровой занавес, который должен был радикально усложнить пересечение европейских границ, внезапно не сработал. Девять стран Шенгенского соглашения — включая популярные у туристов Францию, Германию, Италию, а также Нидерланды, Бельгию и Люксембург — отказались запускать биометрическую систему Entry/Exit System в ранее утвержденные сроки. Проект отложили на неопределенный срок, пишет «Турпром» .

Министерства внутренних дел этих стран официально уведомили Брюссель: пограничные пункты в аэропортах, портах и на наземных КПП технически и логистически не готовы к интеграции новой базы данных.

Изначально планировалось, что с осени 2026 года на всех внешних границах Шенгена отменят классические штампы в паспортах. Вместо них система EES должна была автоматически сканировать лица пассажиров, собирать отпечатки пальцев и с точностью до секунды высчитывать разрешенные 90 дней пребывания. Однако крупнейшие европейские хабы — аэропорты Парижа, Франкфурта и Амстердама — взбунтовались. По их словам, внедрение сырого цифрового протокола привело бы к парализации авиасообщения и транспортному коллапсу на всем континенте.

Что показали тесты

Эксперт по Европе Анатолий Ковтун объяснил, что именно сбои EES во время тестовых испытаний вынудили европейские правительства экстренно нажать на тормоза.

Время досмотра выросло в пять раз. До тестов паспортный контроль на одного иностранца занимал 45-60 секунд. С биометрическими терминалами, где туриста заставляли сканировать сетчатку и прикладывать пальцы к сбоящим экранам, это время подскочило до 4,5-5 минут на человека. Аэропорты мгновенно переполнились очередями.

В парижском Шарль-де-Голль и во Франкфурте очереди на паспортный контроль растягивались на 300-400 метров. Транзитные пассажиры из Азии и с Ближнего Востока физически не успевали пройти. Люди часами стояли в залах досмотра, а их самолеты улетали полупустыми. Авиакомпании завалили суды исками из-за сорванных рейсов.

Выяснилось и другое: в большинстве старых европейских аэропортов просто нет свободного места для биометрических киосков. Для их монтажа пришлось бы закрывать целые терминалы на реконструкцию. Кроме того, программное обеспечение EES регулярно зависало при обращении к центральной базе в Брюсселе, и пограничники теряли доступ к информации.

Самый страшный провал случился в порту Дувра и на терминалах поездов Eurostar. Автомобильные очереди из-за попыток отсканировать лица водителей и пассажиров внутри машин растягивались на 15-20 километров, парализуя логистику целых графств Великобритании и северных регионов Франции.

Решение отложить EES — временное спасение для международного туризма. Российские любители Европы могут выдохнуть: как минимум до конца следующего года въезд в Шенген продолжится в привычном режиме — по бумажным паспортам и визам-наклейкам.