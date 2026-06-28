Команда Петра Яна раскрыла долгожданные сроки возвращения чемпиона в октагон

Менеджер российского чемпиона UFC Петра Яна сообщил, что спортсмен перенес плановую операцию и сможет вернуться к выступлениям уже осенью после завершения восстановления. Его слова передает «Матч ТВ» .

Ян восстанавливается после плановой операции

Менеджер российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, что спортсмен успешно перенес плановую операцию. По его словам, хирургическое вмешательство было заранее предусмотрено в рамках лечения, а восстановление проходит по намеченному плану.

Представитель бойца сообщил, что возвращение Яна в октагон ожидается осенью, если реабилитация пройдет без осложнений.

Следующий бой может состояться уже осенью

По предварительным оценкам команды спортсмена, именно осенью Петр Ян сможет провести следующий поединок в UFC. Конкретные сроки и возможный соперник пока не называются.

Окончательное решение о возвращении будет принято после завершения восстановления и медицинского обследования.

Чем известен Петр Ян

Петр Ян выступает в легчайшем дивизионе UFC и является одним из самых титулованных российских бойцов организации. На его счету 20 побед и 5 поражений в профессиональной карьере.

В 2022 году россиянин уступил Шону О’Мэлли раздельным решением судей.

Ян вернул чемпионский пояс

7 декабря 2025 года Петр Ян вновь стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Турнир прошел в Лас-Вегасе, а судьи отдали победу россиянину со счетом 49:46, 49:46 и 48:47.

После завершения поединка грузинский спортсмен был госпитализирован с полученными травмами. Для него это поражение стало первым за последние 15 боев в UFC.