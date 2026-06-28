Миллионы людей совершают ошибку после укуса комара: как остановить мучительный зуд

Исследователи выяснили, что расчесывание укусов насекомых запускает дополнительную иммунную реакцию, усиливает воспаление и продлевает зуд. Результаты работы опубликованы в журнале Science, пишет Газета.ру.

Расчесывание усиливает воспаление

Ученые из Университета Питтсбурга установили, что расчесывание укусов насекомых и аллергической сыпи не облегчает состояние, а, наоборот, усиливает воспалительный процесс. Повреждение кожи активирует иммунную систему, из-за чего зуд становится более выраженным и может сохраняться значительно дольше. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Что происходит после расчесывания

Во время экспериментов на мышах исследователи сравнили животных, которым позволяли чесать раздраженные участки кожи, с теми, кому это не разрешали. Оказалось, что в первом случае отек и воспаление были заметно сильнее.

Ученые выяснили, что механическое воздействие активирует болевые нервные окончания, выделяющие вещество под названием субстанция P. Оно стимулирует тучные клетки иммунной системы, которые начинают активно вырабатывать гистамин и другие соединения, усиливающие воспалительную реакцию и зуд.

Почему неприятные ощущения затягиваются

Авторы исследования отмечают, что именно этот механизм объясняет, почему после расчесывания зуд не исчезает, а становится сильнее. Если не трогать место укуса, неприятные ощущения обычно проходят в течение нескольких минут. Однако повреждение кожи может запустить воспалительный процесс, который сохранится на несколько дней.

У расчесывания обнаружили неожиданный эффект

Исследователи также выявили возможную пользу такого поведения. В ходе экспериментов мыши, которые могли чесаться, быстрее избавлялись от бактерий на поверхности кожи, включая золотистый стафилококк.

Тем не менее специалисты подчеркнули, что этот эффект не компенсирует усиление воспаления и более продолжительный зуд.

Чем лучше снять зуд

Авторы исследования рекомендуют не расчесывать укусы насекомых и проявления контактного дерматита. Для облегчения состояния лучше использовать противозудные средства, в том числе кремы с гидрокортизоном, каламиновые лосьоны и другие препараты, уменьшающие воспаление и раздражение.