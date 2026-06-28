Иностранные вклады в России заморозили: кого коснулись контрсанкционные меры

Граждане недружественных стран, имеющие счета и вклады в российских банках, столкнулись с ограничениями на распоряжение своими средствами. О проблеме сообщают клиенты Т-банка, «Сбера», ВТБ и Альфа-банка. Причиной стали изменения в указе президента, которые расширили действие контрсанкционных мер на банковские депозиты.

С начала июня владельцы счетов в российских банках из недружественных государств начали получать неприятные сюрпризы. Доступ к депозитам и счетам оказался ограничен без предварительного уведомления. Как выяснил РБК, с подобной проблемой столкнулись клиенты Т-банка, «Сбера» и ВТБ. Сообщения о заморозке также появились в тематических чатах и на банковских форумах, где пользователи жалуются на невозможность распоряжаться своими деньгами.

Под ограничения попали граждане стран Европейского союза, США, Великобритании, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Норвегии и Украины — всего более десятка государств, которые Москва относит к недружественным.

Причиной нововведений стали поправки к указу президента № 95 от 5 марта 2022 года. Изначально документ регулировал порядок расчетов по кредитам и долговым обязательствам перед иностранными кредиторами. Но 1 июня 2026 года президент подписал указ № 377, который распространил действие этих положений на банковские вклады.

В службах поддержки банков клиентам-иностранцам поясняют: решения о блокировке средств напрямую связаны с контрсанкционными мерами. Каковы дальнейшие перспективы разблокировки и смогут ли иностранцы вернуть свои деньги, пока остается неясным. Эксперты полагают, что новая мера стала ответным шагом в рамках продолжающегося экономического противостояния.