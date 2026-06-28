Поиски длились 74 часа и завершились страшной новостью для известного футболиста из Венесуэлы

Жена и двое детей аргентинского футболиста Лукаса Трехо были обнаружены погибшими после нескольких суток поисков под завалами, образовавшимися в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле, пишет Газета.ру.

Семью футболиста нашли после многодневных поисков

Жена и двое детей аргентинского футболиста Лукаса Трехо погибли во время разрушительного землетрясения в Венесуэле. Их тела спасатели обнаружили под завалами после 74 часов поисково-спасательной операции.

Трагедия произошла после серии мощных подземных толчков, вызвавших масштабные разрушения в стране.

Клуб выразил соболезнования игроку

Венесуэльский футбольный клуб, за который выступает Лукас Трехо, выразил глубокие соболезнования спортсмену в связи с тяжелой утратой. В заявлении клуба попросили с уважением отнестись к семье футболиста и его товарищам по команде.

38-летний Трехо присоединился к венесуэльскому клубу в феврале текущего года. После перехода он перевез в страну свою семью.

Землетрясение привело к масштабным разрушениям

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня. После основных толчков было зафиксировано более 430 афтершоков.

Стихия разрушила жилые дома, повредила объекты инфраструктуры и медицинские учреждения, а также привела к закрытию главного аэропорта страны.