«ЗАРЯ» для речи: в России создали первое приложение для диагностики нарушений у детей

В России разработали первое стандартизированное мобильное приложение для диагностики нарушений речи у детей. Программа «ЗАРЯ» («Звуковой анализ русского языка»), созданная специалистами Центра языка и мозга НИУ ВШЭ, оценивает фонологическую обработку — способность различать, удерживать в памяти и оперировать звуками речи. Приложение предназначено для детей 5–12 лет и доступно для скачивания в RuStore.

Ранняя диагностика речевых нарушений — важнейший этап профилактики дислексии и дисграфии, которые могут серьезно осложнить обучение в школе. Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили инструмент, который делает эту диагностику доступной, быстрой и объективной. Приложение «ЗАРЯ» работает на устройствах с Android и включает семь игровых заданий разного уровня сложности.

Маленькому пользователю предстоит различать звуки в минимальных контекстах, удерживать звуковую информацию в оперативной памяти и выполнять фонематический анализ. Все задания озвучены профессиональным диктором, что исключает влияние интонации или дикции тестирующего. Результаты автоматически сравниваются с возрастной нормой, а аудиозаписи ответов сохраняются для углубленного анализа.

Старший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева пояснила: «Приложение позволяет надежно оценить способность ребенка различать звуки речи, удерживать их в памяти и проводить различные операции со звуками. Мы создали этот инструмент для специалистов, работающих с детьми, и для исследователей детской речи».

Главное преимущество «ЗАРИ» — высокая межэкспертная надежность. Результат теста не зависит от того, кто именно проводит диагностику, что делает его объективным и воспроизводимым. Кроме того, приложение позволяет отслеживать динамику в ходе коррекционной работы, что особенно важно для логопедов, нейропсихологов и дефектологов.

Разработка велась с учетом зарубежных фонологических тестов и нейропсихологического подхода, созданного совместно с Татьяной Васильевной Ахутиной. Приложение уже доступно в магазине RuStore и может быть использовано как в специализированных центрах, так и в исследовательских лабораториях.