Популярный напиток может незаметно ухудшить здоровье: все дело в железе

Гематолог рассказала, что популярный напиток не вызывает анемию, однако при дефиците железа способен ухудшить ситуацию. Специалист также назвала категории людей, которым следует соблюдать особую осторожность. Об этом «Газете.Ru» рассказала гематолог Ксения Калужская.

Матча может ухудшить усвоение железа

Гематолог Ксения Калужская предупредила, что людям с дефицитом железа следует осторожно употреблять матчу. По словам специалиста, сам напиток не становится причиной анемии, однако содержащиеся в нем кофеин и танины способны снижать усвоение железа, поступающего с пищей или лекарственными препаратами.

Из-за этого при уже существующем дефиците состояние может ухудшиться.

Кто находится в группе риска

Врач отметила, что особенно внимательно к употреблению матчи стоит относиться людям, которые наиболее подвержены развитию дефицита железа. К ним относятся вегетарианцы и веганы, женщины с обильными менструациями, беременные и кормящие, а также пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Матча может влиять на действие лекарств

Специалист также обратила внимание, что напиток содержит витамин K, который участвует в процессе свертывания крови. Для большинства людей это не представляет опасности, однако у пациентов, принимающих варфарин, витамин K способен снижать эффективность терапии и повышать риск образования тромбов.

По этой причине при лечении антикоагулянтами врач рекомендует полностью отказаться от употребления матчи.

Почему важно выбирать качественный продукт

Гематолог напомнила, что в отдельных партиях матчи специалисты выявляли тяжелые металлы. При этом подобная проблема может встречаться и у другой растительной продукции, если при ее выращивании отсутствует должный контроль качества.

По словам врача, безопаснее выбирать продукцию проверенных производителей, имеющую подтвержденную сертификацию.

Как правильно употреблять матчу

Специалист подчеркнула, что для большинства людей матча остается безопасным напитком при умеренном употреблении. Чтобы не снижать усвоение железа, рекомендуется выдерживать интервал в несколько часов между употреблением матчи, приемом пищи и препаратами железа.