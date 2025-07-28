Комедия «На деревню дедушке» со Стояновым в выходные возглавила российский кинопрокат

Комедийный семейный фильм «На деревню к дедушке» с участием Юрия Стоянова в главной роли вновь стал лидером проката в России. За прошедший уикенд он собрал 25,6 млн рублей в РФ и СНГ, передает информпортал kinobusiness.com.

В общем зачёте по сборам за уикенд в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии, лидирует фильм «Фантастическая четверка: Начало». Его сборы составили 49 млн рублей.

На третье место в рейтинге опустился детский фильм «Не одна дома 2», собравший 23,2 млн рублей.

Четвертую строчку в рейтинге заняла музыкальная романтическая комедия «Плагиатор». За выходные фильм собрал 18 млн рублей.

В рейтинге самых успешных фильмов, показанных в странах СНГ без учета России и Белоруссии, на пятом месте оказалась спортивная драма с участием Брэда Питта под названием «F1». Ее кассовые сборы составили 16,5 млн рублей.