Композитор Игорь Крутой получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством»

Российский композитор Игорь Крутой стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Пути. Приказ об этом размещен на интернет-портале правовой информации.

В документе, подписанным Путиным, отмечается, что Крутой является автором множества популярных песен и композиций. Его творчество охватывает широкий спектр жанров и стилей. Он таже является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза).

Орден «За заслуги перед Отечеством» — одна из высших государственных наград в России, которая вручается за выдающиеся достижения в различных областях, включая культуру.

Первый значительный успех Игоря Крутого произошел в 1987 году, когда его песню «Мадонна» исполнил его друг и певец Александр Серов. Эта композиция получила звание лауреата телевизионного фестиваля «Песня года». Для Серова Крутой также написал ряд известных песен, включая «Музыка венчальная», «Как быть» и «Ты меня любишь».

С 1989 года Крутой активно проявляет себя в продюсерской деятельности. Он был директором и художественным руководителем компании «АРС» (изначально известную как «Молодежный центр АРС»). Крутой также был продюсером популярного проекта «Фабрика Звезд-4», который подарил российской эстраде Тимати, Ирину Дубцову и Доминика Джокера.

Ранее стало известно, что семья композитора Игоря Крутого живет на две страны.