Конькобежцы из Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и две серебряные награды на Кубке России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в областном Минспорте.

В ведомстве уточнили, что в женском спринтерском многоборье победительницей стала чемпионка и призер Европы, призер чемпионатов мира Дарья Качанова. Второе место заняла призер чемпионата мира Елена Еранина, третье — московская спортсменка Ангелина Голикова. В «классическом многоборье» среди мужчин серебро получил призер Олимпиады в Пекине Даниил Алдошкин, бронзу — чемпион и призер Олимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов Европы и мира Руслан Захаров. Отметим, что соревнования проходили на прошлой неделе в Челябинске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.