Конкурс дизайнеров «Новые символы российской моды» пройдет в августе

Всероссийский конкурс дизайнеров «Новые символы российской моды» пройдет 29 августа на базе Государственного музыкального театра в Симферополе.

В мероприятии примут участие представители власти, крупнейших торговых центров, ведущих российских и региональных средств массовой информации, а также байеры, звезды шоу-бизнеса и деятели культуры.

В рамках конкурса представители регионов смогут организовать стенды со своей продукцией, инновационными разработками и достижениями в сфере легкой промышленности и текстиля.