Мазут вместо моря: россияне застряли на курортах ОАЭ из-за ЧП

РЕН ТВ: российские туристы назвали мазутной ловушкой ситуацию в ОАЭ

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/dimitris_k]

Россияне, отдыхающие в ОАЭ, оказались заложниками разлива топлива: пятно с подорванного танкера в Ормузском проливе растянулось на 40 километров и продолжает ползти вдоль побережья. Пляжи закрыты на всем протяжении береговой линии — от Шарджи до Рас-эль-Хаймы, и туристы пока не понимают, чем закончится их отпуск.

Одна из отдыхающих в Рас-эль-Хайме рассказала РЕН ТВ, что в ее отеле пляж закрыт, но до самого здания мазут не дошел, поэтому запаха нет. Женщина с семьей ждет от туроператора переселения в другую гостиницу. По ее словам, над морем примерно раз в три часа пролетает вертолет — патруль проверяет, не стало ли хуже.

Сотрудники фешенебельных отелей разводят руками: заменить море им нечем, поэтому туристам предлагают довольствоваться бассейном. Как сообщалось 24 октября, пляжи ОАЭ перекрыли после утечки горючего с атакованного танкера в Персидском заливе. В итоге вместо песка и волн — шезлонг у бассейна, гул вертолета и надежда на скорое переселение.

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