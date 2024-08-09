Конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России» проводится в этом году

В 2024 году проводится третий Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». В нем могут принять участие некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Цель конкурса в сохранении этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы.

Прием заявок проводится через электронную форму до 30 сентября. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Семейная этнокультурная выставка / Семейный этномузей». Еще одного победителя выберут путем онлайн-голосования пользователи интернета.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда» и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках.